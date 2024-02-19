شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية واستهداف سفينة بريطانية فى خليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون، تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكدة إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل.

وقال الحوثيون، إن نتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن.

كما أعلن الجماعة، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ9 في الحديدة.