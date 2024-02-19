شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى عاهل الأردن فى وفاة والد الأميرة رجوة الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

صرح بذلك المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.