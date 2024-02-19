شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول مجموعة من جرحى غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت اليوم حركة العبور بين مصر وقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح بدخول شاحنات مساعدات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني واستقبال جرحى ومصابين، بالتزامن مع استمرار حركة تدفق المساعدات المنقولة برا وجوا وبحرا.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، بأنه جار إنهاء إجراءات وصول 250 مسافرا قادمين من غزة لمصر من حملة الإقامات الخارجية، واستقبال 42 جريحا ومصابا و35 مرافق لهما، واستقبال 122 شخصا من حملة الجوازات المصرية العائدين من غزة، و 301 شخصا من حملة جوازات أجنبية في طريق عودتهم لبلدانهم.

ويستقبل يوميا فريق الأطباء المصريين المرابطين علي معبر رفح جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، ويقومون بإجراء الكشف الطبي وتحديد وجهة المستشفى التي تنقل إليها بواسطة سيارات إسعاف ترتكز في ساحة المعبر في حالة جاهزية انتظارا لوصول الجرحى والمصابين.

يذكر أنه تتواصل يوميا عبر بوابتي معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، تستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، والمعبر أبوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

وأضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصري وينقلها لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولا يزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة إسرائيل دخول الشاحنات.

وقال إن كل هذا ليس خافيا علي أحد حيث يتم يوميا استقبال وفود إغاثية وأممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم علي الوضع علي الطبيعة وحركة استقبال المساعدات، وما ينقل منها وما يتم عرقلته.

كما تواصلت حركة هبوط الطائرات الناقلة للمساعدات لمطار العريش واستقبل المطار خلال الساعات القليلة الماضية طائرتين نقلت مساعدات قادمة من الإمارات وقطر.

وقال "محمد سليم سلام" المتحدث الرسمي بأسم محافظة شمال سيناء، ان المحافظة تستقبل المساعدات الدولية عبر 3 مسارات وهي مسار جوي عبر مطار العريش، ومسار بحري عبر ميناء العريش، ومسار بري عبر الطرق الرئيسية التي تربط المحافظة ببقية المحافظات عن طريق الأنفاق .

وأشار المتحدث باسم محافظة شمال سيناء، ان ساحة الانتظار للمساعدات علي الحدود المصرية مع غزة هي أحدث الخدمات التي توفرها مصر، وتضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين، وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء، وهي أقيمت لتخفيف الأعباء عن السائقين و التكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

واشار ان احدث كمية مساعدات دولية وصلت لمصر لتنقل لغزة هي سفينة المساعدات الإماراتية التي رست بميناء العريش البحري تحمل على متنها 4544 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة وهي سفينة المساعدات الامارتيه الثانية لغزة.

وتابع انه استقبل مطار العريش نحو 600 طائرة نقلت مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر الماضي حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية، مشيرا انه يتم تفريغ شحنات الطائرات، ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى عبر بوابة معبر رفح البري.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين، تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.