شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بالخط الثالث للمترو من جمال عبد الناصر للكيت كات واختصار الرحلات بالعتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدد من محطات الخط الثالث للمترو عطلا مفاجئا، بداية من محطة جمال عبد الناصر، حتى محطة الكيت كات، ويجرى حاليا تشغيل حركة القطارات بالخط من محطة عدلى منصور حتى محطة العتبة فى الاتجاهين.

كما يجرى تشغيل حركة القطارات فى الجزء من محطة محور روض الفرج لمحطة السودان، فى الإتجاهين، ويجرى العمل على اعادة تشغيل الخط بشكل كامل فى اقرب وقت.

وفى السياق شغلت الهيئة القومية للأنفاق، 6 محطات مترو جديدة، بداية شهر يناير الماضي من محطة الكيت كات حتى محطة محور روض الفرج.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها خلال ايام.