شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بالخط الثالث للمترو من جمال عبد الناصر للكيت كات واختصار الرحلات بالعتبة والان مع تفاصيل الخبر
كما يجرى تشغيل حركة القطارات فى الجزء من محطة محور روض الفرج لمحطة السودان، فى الإتجاهين، ويجرى العمل على اعادة تشغيل الخط بشكل كامل فى اقرب وقت.
ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها خلال ايام.
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