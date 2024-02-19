شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بالخط الثالث للمترو بعد إصلاح العطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إصلاح العطل المفاجئ بالخط، من جمال عبد الناصر للكيت كات، وعودة حركة القطارات بالخط لحركتها الطبيعية.

وشهدت عدد من محطات الخط الثالث للمترو منذ قليل، عطل مفاجئ، بداية من محطة جمال عبد الناصر، حتى محطة الكيت كات، وجرى تشغيل حركة القطارات بالخط من محطة عدلى منصور حتى محطة العتبة فى الإتجاهين، وتشغيل حركة القطارات فى الجزء من محطة محور روض الفرج لمحطة السودان، فى الإتجاهين.

وفى السياق شغلت الهيئة القومية للأنفاق، 6 محطات مترو جديدة، بداية شهر يناير الماضي من محطة الكيت كات حتى محطة محور روض الفرج.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها خلال ايام.