شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق تخاطب "القابضة للمياه" لشمول العاملين بقرارات الحزمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، بمذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن الحزمة الاجتماعية العاجلة التي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة، ومن بينهم العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 إلف جنيه، اعتبارا من مارس في العام الجاري.

كما طالب "فؤاد" بالأخذ في الاعتبار مراعاة تدرج المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بما يتماشى مع رفع الحد الأدني للاجور وبما يحافظ على فروق الأقدمية لكل درجة وظيفية والدرجات المختلفة وبما يراعي الخبرات بين الدرجات التخصصية والحرفية وغيرها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الإسعار.

وأكد “فؤاد” بأنه لابد من التعاون وتضافر كافة الجهود خاصة فى الوقت الحالي لتحقيق أهداف و رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمساندة العاملين في ظل تلك الظروف الاقتصادية العصيبة ، والعمل من أجل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي أقرها للعاملين ، لتعزيز ثقة العاملين في قادتهم و تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.