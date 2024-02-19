شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق تخاطب "القابضة للمياه" لشمول العاملين بقرارات الحزمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر
كما طالب "فؤاد" بالأخذ في الاعتبار مراعاة تدرج المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بما يتماشى مع رفع الحد الأدني للاجور وبما يحافظ على فروق الأقدمية لكل درجة وظيفية والدرجات المختلفة وبما يراعي الخبرات بين الدرجات التخصصية والحرفية وغيرها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الإسعار.
وأكد “فؤاد” بأنه لابد من التعاون وتضافر كافة الجهود خاصة فى الوقت الحالي لتحقيق أهداف و رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمساندة العاملين في ظل تلك الظروف الاقتصادية العصيبة ، والعمل من أجل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي أقرها للعاملين ، لتعزيز ثقة العاملين في قادتهم و تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
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