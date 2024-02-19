شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "تربية موسيقية حلوان" يشاركون بمسابقة إبداع 12 للعزف الجماعى والمنفرد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعد بيئة داعمة ومحفزة للإبداع وتنمية مواهب الطلاب، وذلك إيمانا بقيمة الفن والإبداع، ودوره في إعداد أجيال من المبدعين يساهمون في نهضة الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والفني.
وجاء مشاركة الطلاب بتدريب وقيادة الطالب جون مؤنس بالفرقة الرابعة بالكلية، و آداء طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية الموسيقية على مختلف الآلات الموسيقية.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة وفخرهم بالمشاركة لتمثيل الجامعة مشيرين إلى الدعم القوي الذي تلقوه من جامعة حلوان في تطوير قدراتهم وتوجيههم خلال المسابقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز