شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "تربية موسيقية حلوان" يشاركون بمسابقة إبداع 12 للعزف الجماعى والمنفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمسابقة إبداع 12 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى مسابقة العزف الجماعى والعزف المنفرد، جاءت مشاركة الطلاب نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية، والدكتورة رانيا مصطفى وكيلة الكلية للتعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعد بيئة داعمة ومحفزة للإبداع وتنمية مواهب الطلاب، وذلك إيمانا بقيمة الفن والإبداع، ودوره في إعداد أجيال من المبدعين يساهمون في نهضة الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والفني.

وجاء مشاركة الطلاب بتدريب وقيادة الطالب جون مؤنس بالفرقة الرابعة بالكلية، و آداء طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية الموسيقية على مختلف الآلات الموسيقية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة وفخرهم بالمشاركة لتمثيل الجامعة مشيرين إلى الدعم القوي الذي تلقوه من جامعة حلوان في تطوير قدراتهم وتوجيههم خلال المسابقة.