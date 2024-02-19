شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: العمال هم أحد أعمدة الصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية للعاملين بإحدى شركات كفر الدوار للغزل والنسيج، برئاسة أحمد الشرنوبي نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية، دورتها التدريبية والتى نظمتها بمقر أكاديمية التنمية البشرية التابعة للنقابة العامه للغزل والنسيج بمدينة جمصة، تحت عنوان "تنمية مهارات القيادات النقابيه العمالية".

ومن جانبه، قال أحمد الشرنوبي نائب رئيس النقابة العامة، إن هذه الدورات تأتي في إطار خطة النقابة العامة لعقد سلسه من الندوات التثقيفية للعاملين بشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، والتي خصصتها للقيادات النقابية والعمالية حول تنمية مهارات القيادات النقابية والعماليه في المرحله القادمه ، وذلك بهدف التوعية والتثقيف وتنمية المهارات القياديه والذاتية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، في كلمته للمشاركين إن العمال هم القطاع الإستراتيجي وأحد أعمدة الصناعة في مصر، وهم كانوا مازالو علي مدار التاريخ من صناع مجد هذا الوطن العظيم.

وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، تأن النقابة العامة تقوم بدورها دفاعا عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، مضيفاً أننا سنواصل رفض كل ما ينتقص من حقوق العمال، ويهدد هذه الصناعة الوطنية، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشاد الشرنوبي بالدور الذي يقوم به رئيس النقابه العامه بمتابعة مشاكل العاملين والتوجيه نحو الإجراءات المناسبه لحلها، وقال الشرنوبي أن عبد الفتاح ابراهيم اخذ علي عاتقه زمام المبادرة وأجري الكثير من الاتصالات والمباحثات، وأرسل خطابات لكافة الجهات المعنيه لإدراج العمال بحزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس.

وهنأ المشاركون رئيس النقابة العامه بمناسبة تكريمه من قبل الحمله الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود الإستثنائية ومساهمته النبيله مع جميع العاملين بالقطاع خلال الانتخابات الرئاسيه والتي كتبت فصلا جديدا في تاريخ مصر، واعتبر المشاركون تكريم رئيس النقابة العامة هو عزة وفخر لكل عامل بقطاع الغزل والنسيج.

كما تناولت المحاضرات في مناقشتها التثقيف والتوعية بأهمية دور مصر الريادي والإصلاحات الاقتصادية، وقدرة الدولة المصرية على مواجهة ذلك وكذا الاصطفاف الوطني خلف القياده السياسيه وبما يحفظ للوطن أمنه وإستقراره

واختتمت الدوره التدريبيه بتوزيع الشهادات علي المشاركين، وحرص المشاركون، على توجيه برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيره من أجل الدفاع عن الأمن القومي للوطن وكذا علي قاطرة التنمية التي تشهدها ولا تزال تشهدها مصر منذ سنوات، مؤكدين على رفضهم للدعوات المشبوهة التي من شانها زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.