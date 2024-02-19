شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. تقديم ملفات طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر اليوم الإثنين، فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تستمر لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهي يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للذكور.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.

وحددت النيابة، الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وانتهت الخميس الماضي، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير واستمرت حتي يوم 15 فبراير..

كما انتهت الخميس 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.