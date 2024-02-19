شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق حملة النظافة الموسعة بالمساجد والبداية من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة الأوقاف، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد (5) خطباء بالمكافأة على بند التحسين من خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات بمديرية أوقاف الغربية، وعلى المديرية سرعة استكمال ملفاتهم وإرسالها للوزارة.
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