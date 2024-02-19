شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث يستمر هذا التحسن حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.