شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم "الملتقى الطلابي الأول للتنمية المستدامة".. 25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى الطلابيّ الأول للتنمية المستدامة وذلك يوم الأحد 25 فبراير 2024 في قاعة المؤتمرات بالكلية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار مبادرة جامعات مستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وتأتي مبادرة «جامعات مستدامة» في ضوء استراتيجية الجامعة لتفعيل دورها في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي.

ويعد الملتقى الطلابيّ الأول للتنمية المستدامة ضمن جهود المكتب الأخضر بالكلية لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية الساعية إلى دعم مكانة كلية الإعلام وريادتها محليًا وعالميًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المكتب الأخضر إلى تقديم الأنشطة التي تسهم في نشر ثقافة الاستدامة البيئية وجهود تحسين البيئة ومنع المخالفات والأضرار البيئية والتي تعرقل جهود التنمية، مع ضرورة تحسين وتعميق نشر الاهتمام بالمساحات الخضراء في البيئة المحيطة.

ويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على جهود طلبة الكلية في مجال الاستدامة ورفع وعيهم بقضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم لبذل مزيد من الجهود لخدمة أهداف تلك التنمية لتتواكب مع إستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030.