شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" 2024 اليوم بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين معرض معرض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحاً قيام شركتى الجملة بتوفير كافة المكونات التى يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم وأن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.