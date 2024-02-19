شكرا لقرائتكم خبر عن شروة دايمة.. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة لتعديل السلوك تجاه المنتجات البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة "شروة دايمة" ضمن مشروع التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بأهداف التسويق الأخضر والمنتجات الخضراء والصديقة البيئة، وذلك بتعديل السلوك العام للمواطن المصري بالتوّجه نحو المنتجات البيئية الخضراء وخاصًة المحلية بدلًا من المواد الملوثة للبيئة، وتشجيع عامة الشعب وكبار المسؤولين للشركات بتّبني السلوكيات البيئية المستدامة في جميع تعاملاتها تماشًيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الطالبات المشاركات فى الحملة، أنه تتوافق الحملة مع رؤية مصر 2030 ،وخاصًة فيما يتعلق باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030)،والتي تتصل بصفة مباشرة مع أهداف الحملة الاجتماعية لتبّني السلوك المستدام والمنتجات البيئية وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وتدور أهداف الحملة حول ، التأثير المباشر على المجتمع المصري من خلال الترويج لأفكار التسويق الأخضر والمنتجات الصديقة للبيئة والمنتجات الطبيعية %100 وتشجيع المنتجات المحلية المستدامة، هادفين لتعديل السلوك العام ناحية تلك المنتجات بدلًا من غيرها ،والمزج بين كًال من الجانب الاجتماعي والتجاري للتسويق الأخضر، وأيضا التماشى مع الرؤية المصرية للتوجه البيئي المستدام وخدمة جميع أهدافها (استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030) من خلال الحملة الاجتماعية.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ وتعليم السلوك المستدام في عقول الجمهور المصري لتّبني تلك السلوكيات، وتقليل استخدام المواد المستنزفة للبيئة، واستبدالها ببدائل محلية أكثر استدامة وكفاءة لخدمة البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الحياة الاجتماعية.

وتأتى الحملة برعاية شرفية لوزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى.

ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة حياة بدر، أستاذ مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، و نورهان محمد، معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان