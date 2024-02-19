شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد مشروعات المجمتع المدنى فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى محافظة أسيوط اليوم الإثنين لتفقد أنشطة منظمات المجتمع المدنى العاملة بالمحافظة، ومن المقرر أن تجرى الوزيرة جولة على المشروعات والخدمات التى تقدمها الوزارة لأهالى المحافظة، فى إطار الحرص على تقديم أوجه الرعاية الكاملة خاصة للأسر من محدودى الدخل، حيث تنفذ وزارة التضامن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لمساعدة الاسر الاولى بالرعاية فى صرف دعم نقدى شهريا وكذلك كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اكدت أن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدنى قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدنى وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدنى فى مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعى فى العديد من المجالات، وفى مجال التعليم تتحمل الوزارة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.