شكرا لقرائتكم خبر عن خفض نسبة الكوليسترول والسكر وتنشيط خلايا المخ.. اعرف فوائد ياميش رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شهر رمضان، وبدأ المواطنون فى الاستعداد للشهر الكريم ويعتبر ياميش رمضان أبرز ما يميز شهر رمضان لدى المصريين، وفى هذا الإطار أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عماد الدين حسن، حول ياميش رمضان والمكون من مجموعة من الفواكه المجففة مثل الزبيب، القراصيا، والمشمشية، التين المجفف والبلح والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو والفول السوداني من اهم ما تتميز به كل الدول الإسلامية عند قدوم شهر رمضان المبارك.

وفيما يلى أهم فوائد ياميش رمضان:-

• تتميز الفواكه المجففه باحتوائها علي عدد كبير من العناصر الغذائية الهامه لصحه الانسان مثل : البروتينات – الدهون- النشويات- الفيتامينات والمعادن مثل A,B,C- والإنزيمات، والتي تحقق فوائد لدعم وتقوية الجهاز المناعي وتحتوي ايضا علي الالياف الهامه لصحه الجهاز الهضمي.

• تحتوي علي كل المكونات الموجوده في الفواكه الطازجه مثل البروقوق والمشمش والتين – مع نسبه اقل من السكريات ويمكن حفظها لفترة اكبر.

• خفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم : فهي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والتى تبطئ عملية الامتصاص مما تمنع ارتفاعا مفاجئا فى سكر الدم، كما أن الألياف تخفض نسبة الكولسترول بالدم، وتحتوى الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وتمتص الماء بالأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع كما أنها ملين طبيعى بدون إحداث مغص

• تحتوي علي معادن هامة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم .. الكالسيوم يساعد علي تقوية العظام وخاصه لمرضي الهشاشة .. والبوتاسيوم يحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع.

• تساعد مرضي الانيميا وذلك لاحتوائها علي الحديد وتعويض ما يفقده الجسم من معادن اثناء الصيام .

• وبالنسبة للطلاب فهي تساعد في حالات الاجهاد الذهني وتنشيط خلايا المخ