شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 أسباب هامة لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

١- خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

٢- خفض احتمال الإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة بسبب الإنفلونزا

٣- يقلل الحاجة إلى البقاء في المستشفى حال الاصابة بالفيروس

وأوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يحمى بنسبة كبيرة، حيث ثبت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

وعن مدى فاعلية اللقاح إذا تم تكراره أكثر من مرة في موسم الشتاء الواحد، أشار مدير التطعيمات في تصريح لليوم السابع، إلى أنه لا توجد حتى الآن أي توصيات عالمية بتكرار لقاح الأنفلونز االفيروسية في نفس الموسم بحجة تعزيز المناعة ضد الأنفلونزا سوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 9 سنوات، خاصة عند الحصول على اللقاح لأول مرة، والتوصية هنا تكون الحصول على جرعتين بينهم شهر، وبعد ذلك يحصل على جرعة واحدة سنوياً، أما في باقى الأشخاص بداية من 9 سنوات فما فوق فالجميع له جرعة واحده خلال الموسم ولا فائدة من تكرار تلقي اللقاح خلال نفس الموسم.