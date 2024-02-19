شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان البروستاتا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا وذلك بالتوجه لأقرب وحدة صحية للفحص الطبى من خلال استبيان الوزارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كنت مستهدفا بالفحص عليك إجراء تحليل فى المستشفيات الخاصة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام وفى حالة عدم وجود أعراض أو تاريخ مرضي بالعائلة يتم سحب العينات للتأكد مع إجراء التحاليل.

وتابعت: في حالة وجود بعض الأعراض المرجحة يجب مراجعة المختصين في المبادرة لعمل التحليل المطلوب

واستكملت فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أي علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية و أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لتلقي أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي.