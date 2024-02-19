شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية: ندعم الشراكة فى مصر بمجال الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية ديتي جول جورجينسن، إن هناك زيادة على استخدام الطاقة بأكثر من 50 % ووضعنا رؤية خلال عامين 2024 و2025 تعتمد على هذه الزيادة فى استخدام الطاقة، متابعة: "مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ كان الاستضافة رائعة وإحدي الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية وتسريع التحول في الطاقة وساهم في دعم الشراكة القريبة مع مصر والتعامل مع قطاع الطاقة".

وأضافت خلال كلمتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعزز الشراكة بما يؤدي إلى أمن مجال الطاقة ويعطينا الطاقة النظيفة استثمارات وعدة مشاريع الهيدروجين الأخضر والاعتماد علي الطاقة المتجددة والتحول الطاقي علاقة وثيقة بالأجندة الأمنية وأجندة التغير المناخي وجذب المزيد من الشراكة، وهو هدف العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة.

وتابعت: "التحديات كبيرة وهناك أزمات كبيرة في العالم وهناك أزمات تتعلق بالطاقة والأمر يحتاج إلى التحفيز من أجل دعم ملف الطاقة.. وندعم التعاون مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وهناك زيادة طلب على الطاقة في مصر والعالم وندرك هذا الأمر في وضع الخطط".

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.