شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: إنشاء رصيف جديد بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية، الجارى تنفيذه، حيث نشرت صور توضح نسب التنفيذ حتى الآن، ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 ملايين طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا.

ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، وتبلغ تكلفة المشروع من الانتهاء بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم تشغيل محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة من المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC ، وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGMوفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا و Cosco الخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء أبو قير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ أبوظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.