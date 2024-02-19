شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: 20 مارس بدء فصل الربيع ومدته 92 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدء فصل الربيع يوم الأربعاء الموافق 20 مارس المقبل، في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن فصل الربيع سيستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة،موضحا أن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادات فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

وأضاف أنه عند تعامد أشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعي يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي منها فيما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

وأكد أن الفصول الفلكية الأربعة تحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.