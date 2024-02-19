شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر كانت تفقد حوالى 10 مليارات دولار سنويا لسوء البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، متابعا: "خلال 7 سنوات اقدر أقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفاقنا أموال ضخمة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: " يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة.. طب هتعمل إيه".