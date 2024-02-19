شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس 2024" "موراى أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكى، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‏‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى أن الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامى فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية فى قطاعى الغاز والبترول، والتى تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.