شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع بريتيش بيتروليوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس 2024" "موراى أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكى، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‏‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى أن الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامى فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية فى قطاعى الغاز والبترول، والتى تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

‏‎كما أشاد الرئيس بعمل الشركة فى مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.