شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم تيسير عبد الفتاح على مدرسة ابتدائية بالواحات البحرية تخليدا لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، والدكتور يوسف رياض مدير عام إدارة الواحات البحرية التعليمية، مراسم تغيير اسم مدرسة منديشة الابتدائية إلى مدرسة "تيسير عبد الفتاح الابتدائية"؛ تخليدًا لذكرى تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة السابق ورحلة عمله وعطاءه على مدار سنوات بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور وائل عمر سكرتير عام المركز، ومحمد مهدى رئيس قرية منديشة، والدكتور أحمد جمعة وكيل الإدارة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وجميع العاملين بالمدرسة وعائلة الفقيد.

وقال رئيس مركز الواحات البحرية فى كلمته خلال الاحتفالية التى أعدتها المدرسة، إن تغيير لافتة المدرسة جاء بناءً على صدور قرار محافظ الجيزة بتغيير اسم مدرسة منديشة الابتدائية إلى مدرسة تيسير عبد الفتاح الابتدائية، مؤكدًا أنه تم اختيار المدرسة دون أسماء شوارع أو ميادين أو مناطق لعدة عوامل أهمها تكليل مجهودات "تيسير عبد الفتاح" وتخليد ذكراه بين الطلاب والمعلمين وكافة أهالى الواحات البحرية، حيث أن قرية منديشة هى مسقط رأسه، إضافة إلى أن المدرسة هى ذاتها التى تتلمذ بها، مشيدًا بالإنجازات التى قام بها الفقيد، خاصة فى مجال التعليم من إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة.

وأضاف أن هذا الحدث تاريخى للواحات البحرية وللإدارة التعليمة خاصة، حيث يعد فخرًا لها إطلاق اسم تيسير عبد الفتاح على أحد مدارس الواحات، والذى كان لا يمل من دعم العملية التعليمية ويحرص على زيارة المدارس وتلبية وتذليل كافة العقبات أمامها للنهوض بالعملية التعليمية.

وأعرب جميع الحضور والقيادات التنفيذية عن سعادتهم باطلاق اسم تيسيرعبد الفتاح على هذه المدرسة ليصبح اسمه خالدًا بين الجميع ولما قدمه من خدمات وإنجازات لأهالى الواحات البحرية، مقدمين خالص الشكر والتقدير إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات لصدور وتنفيذ هذا القرار.

احتفالية المدرسة



احتفالية مدرسة تيسير عبدالفتاح الابتدائية



إطلاق اسم تيسير عبد الفتاح على مدرسة بالواحات البحرية



إطلاق اسم رئيس مدينة الجيزة السابق على مدرسة بالواحات البحرية



أهالي الواحات البحرية خلال مراسم تغيير اسم مدرسة منديشة الابتدائية



جانب من الاحتفالية