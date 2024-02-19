شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل سلسلة من الحملات على مدار 10 أيام لرفع كل التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي، تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف طن مخلفات يوميًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته منذ أيام بمركز ومدينة أبو النمرس لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تحسين الرؤية البصرية ومنع تراكم المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت أحد أكبر المقالب العمومية بمحافظة الجيزة.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية، مشددًا على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وانتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة علي المقلب.

وكلف المحافظ بالحفاظ على ما تم إنجازه والتشديد على سيارات نقل المخلفات المترددة على المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات علي مدار اليوم.

ووجه المحافظ باستكمال جهود رفع كل المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة.



حملة مكبرة لرفع مخلفات مدخل مقلب شبرامنت العمومى



رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومى في أبو النمرس



رفع المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومى