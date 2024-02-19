شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟!. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية وذلك على النحو الآتى:
- يذكر الله ويسترجع
- يعلم أن الله قادرعلى دفع البلاء عنه
- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله
- ينظر إلى الحكمة من البلاء ويتعلم منه
- يتأسى بسير الأنبياء والصالحين
- يلجأ إلى الله بالدعاء
- يوقن أن رب الخير لا يأتى إلا بالخير
- يعلم أن من العسر يسراً
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