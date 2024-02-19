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ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

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القاهرة - سامية سيد - ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟!. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية وذلك على النحو الآتى:

 

- يذكر الله ويسترجع

- يعلم أن الله قادرعلى دفع البلاء عنه

- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله 

- ينظر إلى الحكمة من البلاء ويتعلم منه 

- يتأسى بسير الأنبياء والصالحين 

- يلجأ إلى الله بالدعاء

- يوقن أن رب الخير لا يأتى إلا بالخير 

- يعلم أن من العسر يسراً

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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