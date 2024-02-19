شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟!. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية وذلك على النحو الآتى: - يذكر الله ويسترجع - يعلم أن الله قادرعلى دفع البلاء عنه - يحتسب أجر الصبر والتسليم لله - ينظر إلى الحكمة من البلاء ويتعلم منه - يتأسى بسير الأنبياء والصالحين - يلجأ إلى الله بالدعاء - يوقن أن رب الخير لا يأتى إلا بالخير - يعلم أن من العسر يسراً

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز