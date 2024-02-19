شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن الكومبو فاكسين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عما يسمى "بالكومبو فاكسين" ويعنى أنه يتم وضع أكثر من تطعيم فى حقنه واحدة وذلك للتقليل من عدد مرات الحقن الذى تسببة وخز الإبر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكومبو فاكسين يوفر النفقات المادية وذلك لأن شراء حقنة واحدة من تطعيم معين قد يكون مكلف بينما 6 حقن مثلا فى حقنه واحدة أوفر للغاية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن حقن الكومبو متوفرة فى تطعيمات كثيرة مثل الام ام ار الذى يتكون من حصبة و حصبة الماني و غدة نكافيه واستكملت : تطعيمات الصحة الإجبارية للاطفال مثل دفتيريا، تيتانوس، سعال الديكي، شلل، بكتيري و كبدي ب في حقنة واحدة تسمى اللقتح السداسى.