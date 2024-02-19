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طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 18 جنيها.

 

- الطماطم بـ 10جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون ب 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 40جنيها.

- جوافة بـ 18 جنيها.

- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.

 

- البسلة 35 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16 جنيها 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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