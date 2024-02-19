شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 18 جنيها.
- الطماطم بـ 10جنيهات .
- البطاطس بـ 17جنيها.
- الجزر بـ 9 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 13جنيه .
- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 14جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون ب 23 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 40جنيها.
- جوافة بـ 18 جنيها.
- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.
- البسلة 35 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز