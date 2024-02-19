شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏- البصل بـ 18 جنيها. - الطماطم بـ 10جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات . - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13جنيه . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه. - الكوسة بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون ب 23 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 40جنيها. - جوافة بـ 18 جنيها. - يوسفي بلدى 11.5 جنيه. - البسلة 35 جنيها. - الموز البلدى بـ 16 جنيها

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