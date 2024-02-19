شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ سمر حمزة لحصولها على ذهبية كليبان الدولية بالسويد للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى البطلة سمر حمزة لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بالبطلة سمر حمزة لفوزها بتلك البطولة ورفعها اسم مصر عاليا بتحقيقها لذلك الانجاز المتميز والمشرف، مؤكدة أنها نموذج ملهم لفتيات مصر .

ومن الجدير بالذكر أن سمر حمزة حققت الميدالية الذهبية فى نسخة 2016، فى بطولة إفريقيا للمصارعة، التى استضافتها مصر فى وزن 75 كيلو جرام، وتأهلت إلى أولمبياد 2016 فى ريو دى جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية فى تاريخها، وحققت المركز 12 .

واستطاعت تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم، 2021، وتوجت بالميدالية الذهبية، بمنافسات وزن 76 كغم، فى البطولة الأفريقية للمصارعة والتى استضافتها تونس مايو ٢٠٢٣، وتعد على رأس لاعبات إفريقيا بـ9 ميداليات للكبار، وتتصدر التصنيف العالمى للعبة المصارعة.