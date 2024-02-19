شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن فى منافذ وزارة التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمنافذ الشركات التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية، حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المكعبات بسعر 170 جنيها والدواجن المجمدة البرازيلي وإنتاج محلي بسعر 100 جنيه للكيلو.

على جانب آخر، تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في 146 شادرا لمعارض "أهلا رمضان "2024 بالمناطق المختلفة لطرح السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما تطرح الشركة القابضة المنتجات في ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية فضلا عن زيادة معدلات ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت، كما توفر الكوبونات السلعية ليقوم القادرون بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024، بهدف التسهيل على الراغبين في تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.