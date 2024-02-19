شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ فترات المشاهدة داخل المدارس لتحقيق أكبر استفادة من المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ فترات المشاهدة للدروس والمقررات الدراسية بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطلاب أثناء تواجدهم بالمدارس، موضحة أن فترات المشاهدة يتم تنفيذها أثناء الحصة الدراسية بجانب شرح المعلمين للمناهج الدراسية، مضيفة أن حصص المشاهدة تتضمن محتوى كبير فى جميع المواد الدراسية ولا بد من الاستفادة منه بشكل كامل لجميع الطلاب فى مختلف الصفوف الدراسية.

وشددت الوزارة على أن تفعيل حصص المشاهدة يأتى فى إطار دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وانتظم طلاب المدارس فى الفصل الدراسى الثانى 10 فبراير 2024، فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.