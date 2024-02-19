التنمية المحلية توجه بالتوسع فى منافذ بيع السلع ومعارض أهلا رمضان بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث وضعت عدد من التوجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات، على أن يكون رفع درجة الاستعداد بها طوال أيام الشهر الكريم على مدار الـ 24 ساعة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الأحد.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بالبدء الفورى فى زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة والتى سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين فى إطار معارض "أهلا رمضان"، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والصناع للسلع الأساسية والاستراتيجية بنطاق كل محافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع فى الأسواق خلال الفترة القادمة وبشكل مستمر، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حث العديد من المحلات الكبرى والمصانع فى المشاركة فى مبادرة "أهلا رمضان" وعمل تخفيضات على السلع الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى الاشتراك فى مبادرات "أهلا رمضان" وإقامة معارض لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيدًا بالدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات فى هذا الشأن وتشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة المحافظين فى كل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق وتوازن الأسعار فى المعارض والشوارد التابعة للدولة عن مثيلاتها بالأسواق، وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلى جانب معارض "أهلا رمضان" والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات، مثل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (المجمعات الاستهلاكية – جمعيتى... الخ)، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية ( أمان )، والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، مشددًا على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت بالفعل فى تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع (مديرية التموين، الطب البيطرى، الصحة، حماية المستهلك، مباحث التموين) للمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وزيادة الحملات عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة فى كافة المدن والقرى والأحياء، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من وجود بيان بأسعار السلع التى يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التى يتم مصادرتها بالمنافذ.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل أيضا من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين استعداداً لاستقبال هذا الشهر الكريم، لافتًا أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض فى الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة التى توفر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيراً إلى أن حجم مبيعات هذه المبادرة منذ انطلاقها وعلى مدار تسعون أسبوعاً بلغ أكثر من 414.3 ملايين جنيه، فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

كما وجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التنسيق ما بين المحافظات ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والجهات المانحة لكراتين رمضان (تحيا مصر – التحالف الوطنى –الاورمان – مصر الخير – رسالة -.... الخ) فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية، على أن يتم التوزيع من خلال لجان معنية بالمحافظة ومديرية التموين والتضامن لضمان عدم الازدواجية فى التوزيع والالتزام بتغطية المناطق النائية مثل القرى والنجوع ولذوى الحاجة فقط، مع تسجيل كشوف بالتوزيع بالمحافظات، مؤكدًا على التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من وصول تلك الكراتين لكل مستحقيها وخاصة بالمناطق النائية بالقرى والنجوع.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من رفع درجة الاستعداد للتصدى لأية محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة لمنع تعديات البناء على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء والمرور المستمر على مدار اليوم لمنع أى مخالفات فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أى محاولات لاستغلال شهر رمضان الكريم، والقيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير وحدات التغيرات المكانية، ورصد أى متغيرات غير قانونية، والتعامل الفورى معها وإزالتها على الفور، كما وجه وزير التنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء هيئات النظافة والتجميل، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التى ستقام بها صلاة التراويح فى جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والمحافظات لتلقى أية شكاوى من المواطنين عن نقص أى سلع أو خدمات أو شكاوى تخص التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتوجيه مسئولى مبادرة "صوتك مسموع" التى ترعاها الوزارة لتلقى الشكاوى من المواطنين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".