شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على المحاصيل البستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) قيام المعمل بالانتهاء من تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية تحت عنوان "أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على المحاصيل البستانية قبل وبعد الحصاد "لأعضاء الجمعية من المنتجين والمصدرين للحاصلات البستانية.

تضمنت ورشة العمل نبذة عن المعمل ودوره في زيادة الصادرات الزراعية وتعريف الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المنتجات الزراعية، وأثر التلوث بالعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية على الصادرات الزراعية ومتطلبات مواصفات الأسواق الأوروبية والعربية لإجراء الاختبارات الكيميائية والميكروبية وكذا طرق وأساليب سحب العينات بما يساعد في سحب العينات بطريقة ممثلة ووصول العينة بطريقة جيدة إلى المعمل مما يساهم في قيام المعمل بدوره في خروج نتائج التحليل ممثلة عن المزرعة أو الشحنة التي سحبت منها العينات.

كما تم القاء محاضرة عن المواد الملامسة للأغذية ومتطلبات الجهات الرقابية في عمل الاختبارات اللازمة لمواد التعبئة المختلفة والمواد الملامسة للأغذية وشارك في الحضور أكثر من 25 شركة من المنتجين والمصدرين لمحاصيل الموالح والعنب والفراولة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ومهندسي الجودة والإنتاج بالمزارع أو محطات الفرز والتعبئة.

وتم خلال ورشة العمل الرد على استفسارات ممثلي الشركات وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج والحددو القصوى المسموح بها على المحاصيل وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات ويأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.