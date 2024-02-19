شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات هامة عن علاج الأنيميا عند الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الأنيميا عند الأطفال والتى تتضمن الآتى: -

1- التغذية السليمة

2-علاج الديدان وحشرات الشعر

3-علاج الحديد

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه في حالة الإصابة بأنيميا نقص الحديد يجب التأكد من نوع الأنيميا المصاب بها الطفل لمعرفة العلاج الصحيح له

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا والتى تتضمن:

1- نقص فى " الحديد ، فيتامين ب 12 ، فيتامين ب 6 "

2- النزيف عن طريق الإصابة بسيولة الدم أو سبب آخر

3- انيميا تكسيرية

4- الديدان