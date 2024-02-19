شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن انتهاء إنشاء محطة قطارات صعيد مصر: الافتتاح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل بالكامل، ومن المخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنها تعتبر محطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطي القاهرة/ أسوان والاتحاد القباري.

ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40متر بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .