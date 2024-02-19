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محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات الأخيرة لافتتاح أكبر معارض أهلا رمضان بالعمرانية

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القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية والمقرر افتتاحه خلال أيام، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع .

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معرض أهلا رمضان الرئيسي في الجيزة

 

السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان
السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان

 

السلع بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية
السلع بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

 

السلع
السلع

 

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح أكبر معارض أهلا رمضان بحي العمرانية
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح أكبر معارض أهلا رمضان بالعمرانية

 

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض أهلا رمضان بالعمرانية
محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

 

محافظ الجيزة يتفقد السلع بمعرض أهلا رمضان في العمرانية
محافظ الجيزة يتفقد السلع بمعرض أهلا رمضان في العمرانية

 

معرض اهلا رمضان بالعمرانية
معرض اهلا رمضان بالعمرانية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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