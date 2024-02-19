شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال البلديات العرب": مصر توثق جرائم إسرائيل ضد فلسطين بالعمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وقال فى تصريحات صحفية، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يؤكد الدور المحوري والاستراتيجي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والرافض لكل أنواع الجرائم التى تم ارتكابها فى حق الإنسانية .
تابع المهيرى، أن المذكرة المصرية تدعم من حق للشعب الفلسطينى فى الحفاظ على حقوقه تامة وترفض كافة الاعتداءات الاجرامية المستمرة المخالفة لقوانين حقوق الانسان والتى أصابتها كل امراض " السكتة" تجاه ما ترتكبه إسرائيل من أبشع انواع الممارسات الاجرامية ضد الفلسطينيين.
حيا " المهيرى" مساندة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أنواع الدعم له فضلا عن رؤيتها الرشيدة السديدة فى عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطنيين، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل لايقاف العدوان السافر على قطاع غزة موضحا أن برنامج الصمت الداعم لاسرائيل له عواقب وخيمة من شأنه يؤثر على مقومات السلام الذى تنادى به كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية المنظمة لممارسة حقوق الشعوب في ان تحيا حياة كريمة.
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