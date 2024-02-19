شكرا لقرائتكم خبر عن لينك التحويل بين المدارس بالقاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى، ولمدة أسبوعين، حيث يتستمر فتح باب التحويلات حتى يوم الإثنين 4 مارس القادم ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

ويمن التقديم على التحويل بين المدارس من خلال اللينك التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers

وفى السياق تفقد أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، مدرسة كوبري القبة الابتدائية - إدارة حدائق القبة، أمس ، وحرص على متابعة الفصول التعليمية ومستوى الكتابة و القراءة لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال وأبدى سعادته بمستوى الطلبة.

كما تفقد فصول بالصف الثانى الإبتدائي وحضر حصة اللغة العربية والرياضيات وناقش الطلاب حول مدى استفادتهم من التحصيل المدرسى بالمدرسة.

وأجرى مدير المديرية حواراً مع المعلمين داخل الفصول الدراسية لمناقشة الاستراتجيات الحديثة فى التدريس وتطوير الأداء التدريسى، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع ومناقشة السلبيات والمعوقات محاولة ايجاد حلول وفقا للامكانيات المتاحة .

وتفقد الأنشطة التربوية داخل المدرسة ( رياضية_ فنية _ ثفافية) وأكد على الإلتزام بضرورة اكتشاف المواهب فى جميع الأنشطة للارتقاء وتنمية مواهبهم داخل المدرسةمن خلال اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يساهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما تابع مدير المديرية حجرات الأنشطة والمكتبة والملعب داخل المدرسة ، وحرص على متابعة كافة الرواكد بالمدرسة حرصا على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة .