شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعقد ندوات للتوعية بمخاطر إدمان وتعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة السكة الحديد، ندوات توعية بخطورة إدمان وتعاطى المخدرات، وتم عقد ندوة اليوم الإثنين بنادى السكة الحديد بالزقازيق، وبحضور كل من العميد نادر عبدالمقصود – رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، والعميد حسام كحيل – مدير عام الأمن بالهيئة ومندوب عن مكتب صندوق مكافحة الادمان والتعاطي بوزارة التضامن بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الفريق وزير النقل الهيئة للتوعية بخطورة إدمان وتعاطى المخدرات بالتعاون مع مكتب مكافحة الأدمان والتعاطى بوزارة التضامن، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى التصدى لظاهرة إدمان المخدرات وتحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الأدارة .

وتقوم الهيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الإجتماعي بعمل تحاليل مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل وخاصة قائدي القطارات وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.