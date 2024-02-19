شكرا لقرائتكم خبر عن "بريتش بتروليوم": نخطط لضخ استثمارات جديدة فى مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس 2024" "موراى أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكى، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‏‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى أن الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامى فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية فى قطاعى الغاز والبترول، والتى تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

‏‎كما أشاد الرئيس بعمل الشركة فى مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

‏‎من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى للشركة عن اعتزازه بمقابلة الرئيس، والتى تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة على مدار عشرات الأعوام، مشيدًا بالنهج المصرى المتوازن لتطوير قطاع الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالًا للإمكانات المصرية الكبيرة فى هذا المجال، مؤكدًا أن هذا النهج هو الدافع الأكبر لحرص الشركة على الشراكة الواسعة مع الدولة باعتبارها أحد أكبر المستثمرين فى السوق المصرية للطاقة.

وأكد "أوشينكلوس" أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها فى مجال استكشاف الغاز والبترول فى مصر، حيث تضع الشركة مصر كأولوية فى مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامى للسوق المحلى، ودعم مساعى الدولة لتصدير الفائض من الطاقة، وهو ما حدا بالشركة للتخطيط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.