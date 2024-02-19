شكرا لقرائتكم خبر عن فرص أمطار محدودة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الأحد 18 فبراير 2024 إلى السبت 24 فبراير 2024، حيث يسود خلال هذه الفترة طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى: -

- تشهد هذه الفترة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- متوقع اليوم الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- متوقع الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- من المتوقع أيام الخميس والجمعة والسبت نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.