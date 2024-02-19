شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.