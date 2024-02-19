شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن هناك رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، مضيفة أن الرئيس استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، ما يجعل إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.

ورصدت إدارة الحوار الوطنى أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة إيجبس 2024 والتي جاءت كالآتى:

- الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق

- خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدا

- مصر بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعى الى 15 مليون وحدة

- مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

- إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب مايحدث في البحر الأحمر

- مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية

- مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية

- إفريقيا بحاجة لتمويل منخفض التكلفة لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخية

- من الصعب إيجاد تمويلات لتكنولوجيا مرتفعة التكلفة وتحتاج استثمارات ضخمة

- هناك قدرات للطاقة المتجددة تعطى آلاف الجيجاوات يمكن استغلالها

- قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء

- سنحقق مستهدفاتنا إذا وضعنا أيدينا في أيدى بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص

أبرز رسائل الرئيس السيسى