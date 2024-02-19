شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: قرارات "العدل الدولية" لها وزن قانونى وأخلاقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، إلى وقف الحرب الفظيعة على قطاع غزة والتي تتم وسط صمت دولي، مشددا على أن إسرائيل لا يمكن أن تنكر وجود الدولة الفلسطينية ولا يمكن استمرار هذا الاحتلال.

وتابع "المالكي" خلال مؤتمر صحفى، عقب جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي،: "عازمون على تحقيق طموحنا نحو العدالة وليس هناك أي تبرير للاحتلال أو الفصل العنصري، داعيا الولايات المتحدة باتخاذ موقفا إزاء جرائم إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن قرارات محكمة العدل الدولية لها وزن كبير في الجانبين القانوني والأخلاقي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاما من الاحتلال والاضطهاد والطرد والقمع.