شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: بيروت قادرة على شراء الغاز المصرى دون تمويل من البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرالطاقة اللبنانى وليد فياض أن لبنان تملك الأموال اللازمة لشراء الغاز المصرى مباشرة من مصر دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولى.. معتبرا هذا التطورالجديد خطوة إيجابية يعول عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية، بعيدا عن العقبات الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على التعامل مع سوريا.

وأوضح فياض ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه بعث برسالة إلى نظيره المصري طارق الملا كما تم التطرق إلى الموضوع خلال محادثات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لبحث إمكانية التعاون بين البلدين بناء على التطورات الجديدة.

وأكد الوزير اللبناني أن تفعيل اتفاقية توريد الغاز المصري يمثل فرصة جيدة لكلا البلدين..مشيراً إلى أن لبنان بدأ بالفعل مناقشات مع مصر حول هذا الموضوع.

وأشار فياض إلى أن مشاركته في مؤتمر مصر الدولى للطاقة تأتي في إطار دعم قطاع الطاقة في لبنان ودعم القيادة المصرية والحكومة والشعب المصري في مساعيهم لتحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز..قائلا :"إن لبنان يسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التنقيب عن الغاز وتفعيل موضوع الغاز المصري بالتعاون مع مصر".

يذكر أن مصر ولبنان وقعا في 2022 اتفاقية لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط الغاز العربي المار بالأراضي السورية وصولًا إلى محطة كهرباء دير عمار اللبنانية.