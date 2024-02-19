شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مد معارض "أهلا رمضان" في المحافظات بالسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات المختلفة بالسلع الغذائية، كما تم ضخ كميات كبيرة من منتجات السكر وزيت الطعام والأرز، لتلبية احتياجات المواطنين حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اكد أن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحاً قيام شركتي الجملة بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم وأن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.