شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تحتفى بشاب مصرى بالخارج استحدث ميزة مرتبطة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نجاحات المصريين بالخارج، قائلة: كل يوم فخرنا بيزيد بنجاحات أولادنا حول العالم، وحرصهم على اكتساب المعرفة والخبرة ونقلها للوطن.

واحتفلت وزارة الهجرة بقصة متميزة لمصرى بالخارج يدعى "عبد الرحمن سليم"، وهو طالب الدكتوراة في البرتغال، وفي نفس الوقت مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا.

وتابعت وزارة الهجرة : عبد الرحمن نجح مع زملائه في الفريق في وضع معيار لضغط الصور الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مسابقة أطلقتها منظمة عالمية ومعروفة اسمها "JPEG"، والتى تصمم معايير لضغط الصور الرقمية.

وأضافت: عبد الرحمن وفريقه نجحوا في تقديم حلول بالذكاء الاصطناعي لضغط البيانات ثلاثية الأبعاد من نوع النقطة السحابية، وقدموا حل، وكان الأفضل في الأداء مقارنة بالحلول الأخرى، باسخدام تقنيات التعلم العميق، وتم اختياره ليكون هذا البحث معيار المستقبل في هذا المجال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واختتمت الوزارة : قصص نجاح المصريين لا تنتهى ، ودائما نفتخر بهم وننتظر قصة نجاح من كل فرد من 14 مليون بطل بالخارج.