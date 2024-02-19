شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة 2 من قوافل أبواب الخير وتوزيع 1543 طن مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الشرقية، والغربية والدقهلية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

‎من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن المرحلة الثانية من مبادرة أبواب الخير، تتضمن توفير 1.543طن من المواد الغذائية الجافة، يتم توزيعها على 627,200 مواطن من الأسر المستحقة طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفى مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، فى كل القرى والنجوع خاصةً فى المناطق النائية بربوع الجمهورية.

‎وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة فى توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة 12 كيلو تحتوى على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

‎فى هذا السياق، استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قافلة أبواب الخير الموجهة لمحافظة الشرقية، محملة بنحو 584 طن من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على 237.600 مواطن فى عدة مناطق منها: الحسينية، وديرب نجم، وأبو حماد، وفاقوس، كفر صقر، أبو كبير، القنايات، مشتول السوق،الإبراهيمية، ههيا، صان الحجر، العزيزية، كفر إبراهيم العايدى، كفر أكياد، كفر الشيخ عيسى، كفر العرب، كفر أيوب سليمان، كفر بنى عليم، كفر حفنا، كفر مسعود حجازى.

‎كما استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قافلة أبواب الخير الموجهه للأسر المستحقة فى محافظة الغربية، محملة بنحو 512 طن، ليتم توزيعها على 208 ألف مواطن فى عدة مناطق منها: البدنجانية، الكرما، كفر قرطام، مسهلة، المنشأة الكبرى، الرجبية، المنشأة الجديدة، الجعفرية، أبو الجهور، شبرا بلولة، كفر سليمان، سحيم، تطاي، فيشا سليم، صناديد، دفرة، ميت حبيش، محلة منوف.

‎فى السياق ذاته، استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قافلة أبواب الخير الموجهة للأسر المستحقة فى محافظة الدقهلية، محملة بنحو 447 طن، ليتم توزيعها على 181.600 مواطن فى عدة مناطق منها: قرى كفر الجوهري، وبشالوش، وكوم النور، وكفر المقدام، وكفر على عبد الله، ودنديط، وميت العز، والرحمانية، وكفر المحمدية، الشعالة، وكفر غنام، وميت غراب، وبرهمتوش، وطماى الزهايره، وغزاله والبلامون.

‎الجدير بالذكر، أن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر

‎خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتى المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتى لديهن مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.