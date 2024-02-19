شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب بمطار ميونخ وإلغاء رحلة مصر للطيران غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، أنه في ضوء التعليمات الواردة من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ غدا الثلاثاء، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة، المقرر موعدهما غدا.

وتابعت الشركة فى بيان لها اليوم: "يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+.